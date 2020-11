Tennis

Tennis : Le clan Nadal annonce la couleur avant Londres !

Publié le 14 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Battu en demi-finale du Masters 1000 de Paris, Rafael Nadal clôturera sa saison à Londres. Alors que le tournoi, qui a rarement souris à l’Espagnol, débutera dimanche, son entraîneur annonce qu’il est prêt.

Défait en demi-finale du Masters 1000 de Paris par Alexander Zverev, Rafael Nadal compte bien terminer sa saison en beauté pour l’ATP Finals. Le Majorquin fera son entrée en lice ce dimanche à 21h, face à Andrey Rublev. Une entrée en matière difficile, dans un groupe où figurent aussi Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Alors que l'Espagnol semble déterminé à jouer crânement sa chance à Londres, son oncle Toni Nadal a assuré qu’il était prêt, dans des propos relayés par We Love Tennis .

« Nadal arrive à Londres bien préparé »