Tennis : Nadal ne perd pas espoir après sa défaite !

Publié le 18 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Défait par Dominic Thiem lors de la deuxième journée de phase de groupes des ATP Finals, Rafael Nadal a déclaré qu'il était capable de remporter les ATP Finals, un des seuls trophées majeurs qui lui échappe encore et toujours...

Après une victoire convaincante face à Andrey Rublev lors de la première journée des ATP Finals, Rafael Nadal a cédé contre Dominic Thiem après un match de haut niveau lors de la deuxième journée. S'il a récemment égalé Roger Federer au nombre de titres acquis en Grand Chelem, quelques trophées échappent encore à Rafael Nadal, à l'image des ATP Finals, qui réunit chaque année les huit meilleurs joueurs au classement ATP à l'occasion du dernier tournoi de la saison. Toutefois, si cette défaite le met en mauvaise posture avant d'affronter Stefanos Tsitsipas, tenant du titre, lors de la troisième et dernière journée de phase de groupes, l'Espagnol a affirmé être en mesure de battre n'importe qui, et ce sur toutes les surfaces, même en indoor, où il semble avoir plus de difficultés.

« Je peux gagner sur toutes les surfaces et contre n’importe quel joueur »