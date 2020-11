Tennis

Tennis : Les regrets de Tsitsipas après sa défaite face à Nadal !

Publié le 20 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Battu en 3 sets par Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas ne verra pas le dernier carré de l’ATP Finals 2020. Le tenant du titre estime avoir mal géré la situation, et facilité la tâche de son adversaire.

Le tenant du titre déjà hors de course ! Ce jeudi, Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas s’affrontaient pour une place en demi-finale de l’ATP Finals. Le bras de fer a tourné à l’avantage de l’Espagnol, vainqueur en 3 manches (6-4, 4-6, 6-2). Ce dernier rejoint donc Dominic Thiem déjà qualifié avant sa défaite face à Andrey Rublev. Si le taureau de Manacor s’est vivement réjouit de sa performance, le Grec, dont la saison est désormais terminée, n’a pas caché ses regrets en marge de la rencontre, dans des propos relayés par We Love Tennis .

« Je ne sais pas ce que j’ai essayé de faire »