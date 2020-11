Tennis

Tennis : Toni Nadal voit grand pour la pépite Jannik Sinner !

Publié le 20 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Pour sa deuxième saison sur le circuit ATP, Jannik Sinner a déjà tout d’un grand ! Quart de finaliste à Roland-Garros, où il a été stoppé par la tempête Nadal, l’Italien a visiblement impressionné l’oncle de l’Espagnol, qui voit en lui un cador.

Cette année, la nouvelle génération a fait des dégâts à Roland-Garros ! Outre Hugo Gaston, stoppé en huitième de finale après avoir éliminé Stan Wawrinka, Jannik Sinner, 19 ans, a lui aussi crevé l’écran en sortant Alexander Zverev. Impuissant face à Rafael Nadal Porte d’Auteuil, l’Italien s’est bien relevé, allant chercher son premier titre sur le circuit lors du tournoi ATP de Sofia. À l’avenir, il devrait être un adversaire redoutable, et l’oncle de Rafael, Toni Nadal l’imagine même se tailler une place de choix au sein de la "Next Gen".

Jannik Sinner, l’étoffe d’un numéro 1 mondial