Tennis

Tennis : La pépite Sinner revient sur son match contre Rafael Nadal !

Publié le 21 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

A Roland-Garros, Jannik Sinner s'est révélé au monde de la petite balle jaune. L'Italien s'est qualifié pour son premier quart de finale en Grand Chelem à 19 ans. Battu par Rafael Nadal, le jeune prodige se remémore ce match.

Petit à petit, Jannik Sinner se rapproche des sommets. En 2019, le jeune prodige a remporté le prix ATP de révélation de l'année. Avec notamment une victoire aux Next Generation ATP Finals, l'équivalent du Masters pour les moins de 21 ans. Pourtant, l'Italien était le plus jeune et le moins bien classé des engagés. Si Sinner n'a pas encore remporté le moindre tournoi sur le circuit principal, il a fait tomber ses trois premiers top 10 cette saison. Avant de se révéler aux yeux du grand public à Roland-Garros. Un premier tour solide contre David Goffin, une victoire contre un Alexander Zverev sorti d'une première finale en Grand Chelem.

« J'essaie de m'améliorer jour après jour »