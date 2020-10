Tennis

Tennis : Monfils, Tsonga… Gasquet monte au créneau pour défendre les Français !

Publié le 21 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

À 34 ans, Richard Gasquet doit songer de plus en plus à la fin de sa carrière. Battu dès le premier tour de l’ATP d’Anvers, le Biterrois est revenu sur sa carrière, et prend au passage la défense de Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga.

Des nouvelles de Richard Gasquet ! Le tennisman français s'est montré à l’ATP d’Anvers, un passage bref au cours duquel il s’est incliné en 3 sets face à l’Australien Alex de Minaur, après avoir toutefois servi pour l’emporter. Désormais âgé de 34 ans, le Biterrois se dirige en toute logique vers une fin de carrière prochaine, à l’instar de Jo-Wilfried Tsonga ou encore de Gaël Monfils. Une génération française pleine de promesse, qui sauf immense surprise devrait tirer sa révérence sans avoir remporté le moindre titre majeur..

« Il ne nous a pas manqué grand-chose »