Tennis

Tennis : Cette légende annonce la couleur pour Rafael Nadal !

Publié le 19 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Bluffé, à l’instar du monde du tennis, par les performances de Rafael Nadal, Gustavo Kuerten lui a rendu hommage à son tour. Le triple vainqueur de Roland-Garros imagine bien l’Espagnol s’imposer encore Porte d’Auteuil.

Rafael Nadal était d’ores et déjà, et de loin, le recordman de titres à Roland-Garros, et la marche est désormais encore plus haute. En ne concédant pas la moindre manche, le Majorquin a remporté sa 13e coupe des mousquetaires. Stratosphérique. Si sa victoire ne surprend pas, tant son statut de favori ne souffrait d’aucun doute, les réactions sont tout de même aussi nombreuses qu’unanimes sur sa performance. Outre Roger Federer ou Stan Wawrinka pour ne citer qu’eux, la liste de ceux qui ont rendu leur hommage est interminable. Et il faut désormais y ajouter le nom de Gustavo Kuerten, triple vainqueur de Roland-Garros.

« Au-delà de l'impossible »