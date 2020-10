Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Rublev donne sa préférence !

Publié le 19 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que Nadal a remporté son 20e titre du Grand Chelem, son 13e à Roland-Garros, le débat pour savoir qui de lui, Djokovic ou Federer est le plus grand tennisman de l’histoire. Pour Andrey Rublev, cela ne fait aucun doute.

Dix-sept titres en Grand Chelem pour Novak Djokovic, vingt pour Roger Federer, et autant pour Rafael Nadal. Alors que leur retraite finira bien par tomber un jour, ceux qui sont d’ores et déjà considérés comme les trois plus grands tennismen de l’histoire continuent de dominer le circuit. Mais à l’arrivée, qui sera le meilleur des trois ? Le débat fait rage, et alors que Rafael Nadal vient de remporter son 13e Roland-Garros, c’est lui qui attire tous les regards ces dernières semaines. Les hommages, tous plus élogieux les uns que les autres, ne cessent d’affluer au-dessus de la tête de l’Espagnol. Et c’est en toute logique qu’Andrey Rublev, vainqueur ce dimanche de l'ATP de Saint-Petersbourg, s’est aussi exprimé sur le sujet.

« Le meilleur athlète de l’histoire »