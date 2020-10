Tennis

Tennis : Le clan Djokovic affiche de grandes ambitions !

Publié le 17 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Battu en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic poursuit toujours sa quête du record de Grandq Chelem. Un objectif partagé par son entraîneur historique, Marian Vajda.

20, 20, 17. Rafael Nadal partage le record de Grands Chelem avec Roger Federer depuis sa nouvelle victoire à Roland-Garros. Battu en finale, Novak Djokovic reste lui en embuscade. Néanmoins, la tendance de ces dernières années semble favorable au numéro 1 mondial. Le Serbe est sur le point de prendre possession du record de semaines passées au sommet du classement ATP. Alors qu'il voue un culte aux Majeurs, Djokovic aura l'occasion de se rapprocher de ses deux rivaux dès le prochain Open d'Australie. Un tournoi que le Joker domine avec ses huit titres. Sa maison, l'équivalent de Wimbledon pour Roger Federer ou de Roland-Garros pour Rafael Nadal.

« Gagnons plus de 20 Grand Chelem ensemble »