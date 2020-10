Tennis

Tennis : Wawrinka tranche entre Djokovic, Nadal et Federer !

Publié le 15 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après le 13e sacre de Rafael Nadal à Roland-Garros, le débat du GOAT, meilleur joueur de l'histoire a été relancé. Les tennismen, eux-mêmes, donnent leur avis sur la question. Stan Wawrinka préfère, lui, en profiter.

A chacun ses records. A chacun son jeu. A chacun sa personnalité. Cette génération de la petite balle jaune a accouché de trois grands joueurs. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont tout écrasé sur leur passage. Au point d'effacer tous leurs prédécesseurs des tablettes. Si la question du meilleur joueur de tous les temps fait rage, la réponse est, sans aucun doute, encore en activité. Mais entre Djokovic, Nadal et Federer, les différences sont minimes et les avis divergent. Même leurs adversaires tentent de prendre position.

« Il faut surtout savourer le fait qu'ils jouent encore »