Tennis - Roland-Garros : Wawrinka s’enflamme à son tour pour Rafael Nadal !

Publié le 15 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Sorti au 3e tour cette année par Hugo Gaston, Stan Wawrinka n’a pas eu l’occasion d’affronter une nouvelle fois Rafael Nadal Porte d’Auteuil. Le Suisse est revenu sur l’exploit de l’Espagnol, vainqueur de son 13e Roland-Garros.

A chaque participation, il perfectionne un peu plus son record. Encore intouchable cette année, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros, portant son score à 20 titres du Grand Chelem. À 34 ans, le Majorquin n’a pas concédé le moindre set sur l’ensemble du tournoi, même en finale où il a balayé le n°1 mondial Novak Djokovic (6-0 ; 6-2 ; 7-5). Depuis ce dimanche, les réactions pleuvent concernant la performance de l’Espagnol. Outre Roger Federer qui a félicité son rival et ami, Andy Murray s’est montré dithyrambique, qualifiant le record de Nadal Porte d’Auteuil de « plus grand exploit du sport ». Et Stan Wawrinka n'est pas loin de partager l'avis du Britannique

« C’est quelque chose d’incroyable »