Tennis

Tennis - Roland Garros : Rafael Nadal sait comment battre Novak Djokovic !

Publié le 10 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2020 à 22h38

Ce dimanche, Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent pour leur 56e confrontation, à l’occasion de la finale de Roland Garros. Triple champion en titre, l’Espagnol part en favori, et son entraîneur sait comment venir à bout du Serbe.

Tombeur de Diego Schwartzman en demi-finale, Rafael Nadal disputera ce dimanche la 13e finale de Roland Garros de sa carrière, et tentera de décrocher son 13e sacre. Le numéro 2 mondial n’a perdu que 2 des 100 matchs qu’il a disputés à la Porte d’Auteuil depuis ses débuts en 2005. L’une d’elles était face à Novak Djokovic, en quart de finale de l’édition 2015. Le Serbe fera de nouveau face à Nadal en finale, et tentera de mettre fin à l’hégémonie du triple champion en titre. Toutefois, l’entraîneur de Rafael Nadal affirme qu’un plan a été mis en place pour venir à bout de Novak Djokovic, invaincu en 2020.

« Nous avons un plan »