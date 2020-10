Tennis

Tennis - Roland Garros : La sortie fracassante de l'entraîneur de Djokovic sur Nadal

Publié le 10 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Ce dimanche, Novak Djokovic affrontera Rafael Nadal dans une finale de Roland Garros qui s'annonce haute en couleurs. Entraîneur du numéro 1 mondial depuis 2019, Goran Ivanisevic a un avis plutôt tranché sur le favori de cette finale.

Qualifié en finale de Roland Garros après sa victoire en cinq sets contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic retrouvera Rafael Nadal pour la 56e fois de sa carrière ce dimanche, et peut-être la plus importante. Triple champion en titre, Rafael Nadal est le maitre incontesté de Roland Garros avec seulement 2 défaites en 100 rencontres. En cas de victoire ce dimanche, l'Espagnol rejoindrait Roger Federer au nombre de titres du Grand Chelem avec 20 sacres. Novak Djokovic quant à lui, pourrait revenir à une longueur de Rafael Nadal en cas de victoire, remportant son 18e titre du Grand Chelem. Invaincu en 2020, le Serbe pourrait s'emparer d'un deuxième tournoi majeur après l'Open d'Australie en janvier. Si Rafael Nadal est considéré comme le favori, l'entraîneur de Novak Djokovic n'est pas du même avis, et considère même que l'actuel numéro 2 sera incapable de résister à Novak Djokovic.

« Nadal n’a aucune chance dans de telles conditions »