Tennis - Roland-Garros : Djokovic dévoile les clés avant sa finale contre Nadal !

Publié le 10 octobre 2020 à 17h35 par A.D.

Tombeur de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic se frottera à Rafael Nadal ce dimanche à Roland-Garros. Avant d'aborder cette finale contre son plus grand rival, l'ogre serbe a fait passer un message fort.

Novak Djokovic ou Rafael Nadal ? Qui remportera la finale de Roland-Garros ce dimanche ? Habitués à se retrouver en finale de tournoi, les deux meilleurs joueurs du monde s'affronteront pour la 56ème fois de leur carrière. Si Novak Djokovic est pour l'instant en avance avec 29 victoires, Rafael Nadal aura l'occasion de refaire son retard sur ses terres. En effet, l'ultime recordman à Roland-Garros tentera de décrocher son 13ème titre à la Porte d'Auteuil. Avant d'aborder cette énième affrontement avec Rafael Nadal, Novak Djokovic s'est livré sur leur grande rivalité.

«Il est définitivement mon plus grand rival»