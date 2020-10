Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic annonce la couleur pour sa finale face à Nadal !

Publié le 10 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Vainqueur de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic s’est donc qualifié pour la finale de Roland-Garros, où il affrontera Rafael Nadal. Un rendez-vous sur lequel s’est prononcé le Serbe.

Comme attendu, on aura bien une finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic ce dimanche à Roland-Garros. Alors que l’Espagnol s’est facilement imposé face à Diego Schwartzman en 3 sets, pour le Serbe, cela a été un peu plus compliqué. En effet, le numéro 1 mondial a dû batailler face à Stefanos Tsitsipas, sortant finalement vainqueur d’un combat en 5 sets contre le Grec. Désormais, place à la finale que tout le monde attend entre Djokovic et Nadal. Toutefois, le numéro 1 mondial le sait très bien, il part avec un désavantage face au maitre des lieux.

Djokovic craint Nadal !