Tennis - Roland-Garros : Tsitsipas s'enflamme pour sa qualification en demi-finale !

Publié le 7 octobre 2020 à 21h35 par A.D.

Tombeur d'Andrey Rublev ce mercredi, Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros. A l'issue de la partie, le Grec a fait part de son immense joie d'avoir réalisé un tel exploit.

Qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas s'est frotté à Andrey Rublev ce mercredi. Malgré un début de match compliqué, le Grec est parvenu à se reprendre et à remporter la partie en trois sets (7-5, 6-2, 6-3). Grâce à cette victoire, Stefanos Tsitsipas a validé son ticket pour le dernier carré du Grand Chelem français. Avant d'aborder ce rendez-vous au sommet, le prodige de 22 ans est revenu sur son combat face à Andrey Rublev.

«C'est un rêve qui devient réalité»