Tennis - Roland-Garros : Tsitsipas annonce la couleur avant d’affronter Rublev !

Publié le 6 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas retrouvera Andrey Rublev, qu’il a battu en finale du tournoi d’Hambourg. Les deux hommes se connaissent bien, et le Grec s’attend à une rencontre compliquée.

Les quarts de finale ont débuté ce mardi à Roland-Garros, et Stefanos Tsitsipas jouera le sien mercredi. Auteur d’une bonne préparation sur terre battue, le Grec a pour l’instant signé un tournoi solide, n’ayant concédé que 2 manches, lors de son premier tour. Sur sa route, il retrouvera le Russe Andrey Rublev, récent vainqueur de l’ATP d’Hambourg, justement face à Tsitsipas. Une rencontre qui s’annonce déjà alléchante, entre les deux joueurs de 22 ans, respectivement têtes de série n°5 et n°13.

« Saisir cette occasion qui m’est donnée »