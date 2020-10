Tennis

Tennis - Roland-Garros : L'adversaire de Djokovic revient sur sa mésaventure à l'US Open

Publié le 6 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Sans perdre un set, Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial sera opposé à Pablo Carreno-Busta qui le défend une nouvelle fois après sa disqualification à New York.

Un air de déjà-vu. Et plutôt deux fois qu'une. Face à Karen Khachanov en huitièmes, Novak Djokovic s'est imposé en trois sets. Comme à chaque fois depuis le début de ce Roland-Garros. Mais le Serbe a, de nouveau, envoyé une balle sur un juge de ligne. Pendant le point cette fois-ci, ne parvenant pas à retourner un service de Khachanov. Rien à craindre, le numéro 1 mondial n'a pas été disqualifié comme à l'US Open. Des souvenirs qui vont se poursuivre puisqu'en quarts, Djokovic affrontera Pablo Carreno Busta, qui avait profité de cette maladresse à New York.

« Novak Djokovic est quelqu'un de bien »