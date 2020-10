Tennis : Roland-Garros

Tennis : La nouvelle mésaventure de Novak Djokovic !

Publié le 5 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 23h29

Quasiment un mois après avoir été disqualifié de l’US Open pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne, Novak Djokovic a remis ça, ce lundi, cette fois à Roland-Garros.

C’est une fâcheuse manie. Après avoir été disqualifié de l’US Open pour avoir lancé une balle qui avait heurté une juge de ligne à la gorge, Novak Djokovic a, de nouveau, connu pareille mésaventure. Ce lundi, il a en effet dû avoir un sentiment de déjà vu à Roland-Garros, alors qu’il était opposé au russe Karen Kachanov. Heureusement pour le Serbe, le dénouement n’a pas été le même qu’à Flushing Meadows.

« J’ai vu qu’il était rouge à l’endroit où la balle l’a touché à la tête. »

Novak Djokovic est revenu sur cet incident tout à fait involontaire. « C’était un drôle de déjà-vu. J’espère qu’il va bien parce que j’ai vu qu’il était rouge à l’endroit où la balle l’a touché à la tête. Il a été très courageux parce que c’était un vrai coup, j’étais très près. Évidemment, les gens vont en faire une histoire à cause de ce qui s’est passé à New York. Mais ça m’est déjà arrivé, à moi et à beaucoup d’autres joueurs, depuis 15 ans que je joue sur le circuit. J’ai vu beaucoup de balles ricocher sur le cadre de la raquette et atteindre quelqu’un dans les tribunes ou un juge de ligne. Mais c’était effectivement une situation étrange lundi » . Le numéro 1 mondial a, cette fois, pu terminer son match et l’a finalement emporté 6-4, 6-3, 6-3. Il disputera son 14e quart de finale Porte d’Auteuil ce mercredi, un record qu’il partage avec Rafael Nadal.