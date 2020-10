Tennis

Tennis - Roland Garros : Nadal rend hommage à Serena Williams

Publié le 2 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

A la suite de sa victoire au deuxième tour de Roland Garros contre MacKenzie McDonald, Rafael Nadal a tenu à rendre hommage à Serena Williams, blessée au talon d’Achille après sa victoire au premier tour.

Triple vainqueur de Roland Garros, Serena Williams a été contrainte d’abandonner dès le premier tour de l’édition 2020 après une blessure au talon d’Achille, qui va la laisser loin des courts pendant plusieurs mois. A 39 ans, l’ancienne numéro 1 mondiale pourrait avoir du mal à revenir, à l’image de Roger Federer, également forfait depuis plusieurs mois. Rafael Nadal a tenu à soutenir Serena Williams suite à sa blessure, qu’il considère comme une triste nouvelle pour Roland Garros et le tennis.

« Tous les retours sont difficiles, surtout quand on prend de l’âge »