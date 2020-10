Tennis

Tennis - Roland Garros : Zverev compare les bulles de Paris et New York

Publié le 1 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

A la suite de sa victoire au deuxième tour de Roland Garros, Alexander Zverev a tenu à revenir sur la bulle mise en place lors des Grand Chelem de l'US Open et de Roland Garros.

Finaliste malheureux à l’US Open, s’inclinant en cinq sets contre Dominic Thiem après avoir mené deux sets à rien, Alexander Zverev est de retour à Roland Garros, où il espère poursuivre sa montée en puissance. Alors qu’il a pu découvrir la bulle mise en place par les organisateurs de l’US Open, puis celle de Roland Garros, le numéro 7 au classement ATP a comparé les mesures prises par les deux tournois. S’il affirme que la bulle de l’US Open était meilleure, il tient tout de même à féliciter les organisateurs de Roland Garros pour leur avoir permis de disputer le tournoi et de ne pas l’avoir annulé, comme ce fut le cas pour Wimbledon.

« À comparaison entre New York et Paris, New-York était mieux »