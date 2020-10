Tennis : Roland-Garros

Tennis : Nadal, Djokovic... Gasquet livre son pronostic pour Roland-Garros

Publié le 5 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Éliminé prématurément au premier tour de Roland-Garros par Roberto Bautista Agut, Richard Gasquet donne son pronostic pour la victoire finale.

À 34 ans et après avoir été éliminé au premier tour de Roland-Garros par la tête de série numéro 10, l’Espagnol Roberto Bautista Agut (7-6, 6-1, 6-2), le désormais 50e mondial au classement ATP s’est livré à quelques pronostics pour la victoire finale dans le tableau masculin de cette édition 2020. Malgré la percée d’une nouvelle génération de talents, incarnée par des Hugo Gaston, Jannik Sinner, Daniel Altmaier ou Sebastian Korda, le Biterrois voit, une nouvelle fois, les cadors s’expliquer.

« Je pense que Djokovic et Nadal sont les deux favoris »