Tennis - Roland-Garros : Schwartzman a un plan pour battre Dominic Thiem !

Publié le 5 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après sa victoire en huitième de finale, Diego Schwartzman croisera sur sa route Dominic Thiem, tombeur du dernier français en lice, Hugo Gaston. Attentif à la rencontre, l’Argentin compte bien en tirer des enseignements pour battre son grand ami.

Son huitième de finale face à Lorenzo Sonego s’est résumé à une formalité. Décidément en forme en cette quinzaine Porte d’Auteuil, Diego Schwartzman a une nouvelle fois disposé de son adversaire du jour en 3 sets (6-1 ; 6-2 ; 6-4), comme pour toutes ses rencontres depuis le début du tournoi. Son futur adversaire en quart de finale, le n°3 mondial Dominic Thiem, a quant à lui bataillé en 5 manches pour venir à bout du tout jeune Hugo Gaston, sensation de ce Roland-Garros. La performance du joueur de 19 ans a fait sensation auprès du monde du tennis, et ce n’est pas terminé.

« Je vais essayer de faire la même chose »