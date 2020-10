Tennis

Tennis - Roland-Garros : Après Wawrinka, Hugo Gaston veut faire tomber Thiem !

Publié le 3 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Dernier Français en lice, Hugo Gaston est la révélation de ce Roland-Garros. Vainqueur de Stan Wawrinka, le Toulousain est prêt à enchaîner contre Dominic Thiem.

C'est la surprise de ce début de tournoi. 239e mondial, Hugo Gaston est arrivé à Roland-Garros avec une wild-card. Et le Français a d'ores et déjà fait honneur à son invitation. Après deux premiers tours parfaitement gérés contre Maxime Janvier et Yoshihito Nishioka, le gaucher de 20 ans faisait face à un gros morceau ce vendredi. Sans pression, Hugo Gaston a joué crânement sa chance et s'est imposé, avec la manière, contre Stan Wawrinka, ancien vainqueur à Paris.

« Je n'ai rien à perdre »