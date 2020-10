Tennis

Tennis - Roland-Garros : La satisfaction de Novak Djokovic d'égaler Federer !

Après sa victoire au deuxième tour de Roland-Garros, Novak Djokovic a rejoint Roger Federer sur l'ocre parisienne. Mais après ce nouveau record, le numéro 1 mondial est resté très sobre.

Victorieux en trois sets d'un Ricardas Berankis diminué, Novak Djokovic rejoint le troisième tour de Roland-Garros. Une victoire anodine pour ancien vainqueur du tournoi ? Pas vraiment. Le numéro 1 mondial a signé son 70e succès sur la terre parisienne et égale ainsi Roger Federer. Si le Serbe aura l'occasion de le dépasser dès samedi contre le Colombien Daniel Galan, Rafael Nadal reste encore loin devant à la première place avec 95 victoires. Mais ce n'est sans doute pas le record le plus passionnant pour les deux hommes qui livrent une belle lutte pour revenir à hauteur de Roger Federer et de ses 20 titres en Grand Chelem.

« Ce sont de super records »