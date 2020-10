Tennis

Tennis : Ce gros coup de gueule sur l'organisation de Roland-Garros !

Publié le 1 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Défait après avoir lutté cinq heures contre Roberto Carballes Baena, Denis Shapovalov quitte déjà le tableau simple de Roland-Garros. Amer, le Canadien a notamment fustigé l’organisation du tournoi.

C’est un gros poisson qui quitte déjà Roland-Garros ! Après avoir passé un premier tour très tranquille, Denis Shapovalov est tombé sur un os, en la personne de Roberto Carballes Baena. Le Canadien s’est fait sortir en 5 sets (7-5 ; 6-7 ; 6-3 ; 3-6 ; 8-6), pour autant d’heures passées sur le court. La tête de série n°9, touchée aux Ischio-jambiers au cours de la rencontre, est apparue particulièrement en colère lors de la conférence de presse d’après-match. Des balles à la bulle, aucun aspect du tournoi n’a échappé aux foudres du joueur de 21 ans.

Shapovalov regrette l’organisation New-Yorkaise