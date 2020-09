Tennis

Tennis : Eliminé de Roland-Garros, Benoit Paire est... soulagé !

Publié le 30 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Battu en 4 sets par l’Argentin Federico Coria, Benoit Paire a donc été éliminé de Roland-Garros dès le deuxième tour. Après la rencontre, le Français est apparu exténué, mais soulagé.

Ce Roland-Garros 2020 semblait être un chemin de croix pour Benoit Paire, et le calvaire n’aura duré que 2 tours. Après une reprise post-confinement chaotique, due notamment à des tests positifs, l’Avignonnais s’est incliné ce mercredi en 4 sets (7-6 ; 4-6 ; 6-3 ; 6-1) face à l’Argentin Federico Coria. Sur le court, le 26e joueur mondial est apparu fatigué et imprécis, ayant notamment concédé le nombre faramineux de 77 fautes directes. Déçu alors qu'il estimait le match à sa portée, Paire a préféré positiver face aux micros à la sortie du terrain.

« Pour moi, ce n’est pas ce tournoi-là »