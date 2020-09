Tennis

Tennis : Benoit Paire dévoile ses ambitions pour Roland-Garros !

Publié le 28 septembre 2020 à 17h35 par A.D.

Qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros, Benoit Paire a fait part de ses ambitions pour la suite de la compétition.

Benoit Paire ne s'est pas fait piéger par Soonwoo Kwon. Opposé au Coréen au premier tour de Roland-Garros, le natif d'Avignon s'est imposé en trois sets (7-5, 6-4, 6-4) ce dimanche. A l'issue de la partie, Benoit Paire s'est livré sur la suite de la compétition. Comme il l'a lui-même expliqué, le Français peut en surprendre plus d'un lors des tours suivants.

«Tout le monde me met à la trappe, comme si j'avais déjà perdu, mais je n'ai pas perdu»