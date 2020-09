Tennis

Tennis - Roland-Garros : L’incroyable sortie de Benoit Paire après sa victoire

Publié le 28 septembre 2020 à 10h35 par T.M.

Compte tenu de la crise sanitaire, Roland-Garros ne peut accueillir que 1000 spectateurs. Une situation qui ne donne pas forcément envie à Benoit Paire de disputer le Grand Chelem parisien.

Ce dimanche, Roland-Garros a débuté. Toutefois, à cause de la crise sanitaire, le Grand Chelem parisien est boulversé. Le tournoi se dispute bien plus tard qu’à l’habitude et forcément les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. De quoi contrarier les joueurs, qui ne peuvent également pas s’appuyer sur le soutien du public. En effet, Roland-Garros ne peut accueillir que 1000 spectateurs. Un manque d’ambiance souligné par Benoit Paire. Alors que le Français a réussi son entrée en lice à la Porte d’Auteuil en s’imposant contre Soonwoo Kwon, l’envie n’est pas forcément là.

« Il faut rester dans sa chambre, sans voir personne »