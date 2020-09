Tennis

Tennis : Gaël Monfils affiche un énorme regret avant Roland-Garros...

Publié le 26 septembre 2020 à 18h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les joueurs en lice pour Roland-Garros devront rester dans leur hôtel lorsqu'ils ne seront pas sur les courts. Une situation difficile pour Gaël Monfils car il ne pourra pas voir sa famille dans sa ville natale.

Roland-Garros est habituellement le grand rendez-vous de l'année pour la famille Monfils. Né à Paris, Gaël Monfils a l'habitude de communier avec ses proches lorsqu'il dispute le Grand Chelem français. Alors que les restrictions sanitaires sont renforcées en France, les joueurs ne pourront pas quitter leur hôtel lorsqu'il ne seront pas sur les courts de la Porte d'Auteuil pendant Roland-Garros. Une mesure qui « dérange » Gaël Monfils parce qu'il ne pourra pas être auprès de sa famille comme à l'accoutumé.

«Ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas voir ma famille»