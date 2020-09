Tennis

Tennis : L’improbable coup de gueule de Rafael Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 26 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Dodécuple champion Portes d'Auteil, Rafael Nadal est de retour à Roland-Garros pour briguer une treizième titre. Dans des conditions particulières, des dates décalées et des balles différentes selon le taureau de Manacor.

Comme à la maison. C'est exactement l'impression que donne Rafael Nadal à Roland-Garros. Le roi de la terre battue a remporté 12 fois le Grand Chelem parisien en quinze participations. Un abandon (en 2016) et deux défaites (en 2009 et 2015) en 95 matches ! Surpuissant. L'Espagnol pourrait même devenir centenaire en cas de qualification en quart de finale. Mais le taureau de Manacor arrive, cette année, moins en confiance qu'à l'accoutumée. Après avoir fait l'impasse sur la tournée américaine, Cincinati et US Open, le Majorquin s'est incliné à Rome en deux sets contre Diego Schwartzman.

Un problème de balles ?