Tennis

Tennis - Roland-Garros : Une légende vote déjà pour Rafael Nadal !

Publié le 24 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que les qualifications pour Roland-Garros battent leur plein, certaines zones d’ombre demeurent sur l’organisation du tournoi. Interrogé en marge du début de la compétition, Boris Becker a livré son pronostic.

C’est décidément un Roland-Garros bien particulier qui s’apprête à se dérouler cette année. Déjà touché sportivement à cause du Covid-19, avec la menace de voir certains joueurs refusés aux portes du tournoi comme Benoit Paire, c’est désormais le public qui pourrait être plus limité que prévu Porte d’Auteuil. En effet, l’organisation prévoyait une jauge maximale de 5000 spectateurs dans les tribunes, mais la situation sanitaire pourrait contraindre cette limite à descendre à 1000. Une issue qui a provoqué un appel à l’aide de Guy Forget. Malgré tous ces éléments, la majorité des favoris seront présents à Roland-Garros dès ce week-end.

Nadal en tête de liste