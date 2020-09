Tennis

Tennis : Guy Forget interpelle les autorités pour Roland-Garros !

Publié le 24 septembre 2020 à 13h35 par B.C. mis à jour le 24 septembre 2020 à 13h36

Après les dernières annonces gouvernementales, la menace plane au-dessus de Roland-Garros, qui souhaitait accueillir au moins 5000 personnes dans son enceinte. Interrogé par BFMTV, Guy Forget espère obtenir une dérogation pour le tournoi parisien.

Depuis quelques semaines, les organisateurs de Roland-Garros espèrent accueillir du public pour le Grand Chelem parisien qui démarrera ce week-end, à la différence de l'US Open qui s'est tenu à huis clos. Cependant, les dernières annonces du Gouvernement viennent perturber ces plans. Alors qu'on attendait jusqu'à 11 500 personnes dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil puis 5000 sur tout le périmètre, la limite de spectateurs pourrait finalement être fixée à 1000, soit la capacité maximum pour un rassemblement dans une « zone rouge renforcée » comme Paris. Guy Forget, directeur de Roland-Garros, espère néanmoins obtenir une dérogation pour accueillir au moins 5000 personnes dès ce week-end.

« Au niveau des conditions sanitaires, nous remplissons tous les critères »