Tennis : Fabio Fognini en rajoute une couche sur Rafael Nadal !

Publié le 23 septembre 2020 à 23h35 par H.K.

Alors que Rafael Nadal a retrouvé la compétition lors du tournoi de Rome, Fabio Fognini s’exprime concernant le jeu de l’Espagnol, et ce juste avant le début de Roland-Garros.

A l’occasion de la sortie de son autobiographie, Fabio Fognini livre plusieurs anecdotes à propos de sa carrière, mais aussi des meilleurs joueurs de la planète. Et après s’être enflammé concernant le niveau de Rafael Nadal, qu’il voit comme l'un des favoris pour remporter Roland-Garros, l’ancien vainqueur du tournoi de Monte Carlo en 2019 s’exprime concernant le jeu de l'Espagnol et semble admiratif de la façon de jouer du numéro 2 mondial…

« Si je devais utiliser un seul mot, je dirais Sauvage »