Tennis

Tennis : Djokovic revient sur la polémique de l'US Open

Publié le 19 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Près de deux semaines après sa disqualification controversée de l’US Open, Novak Djokovic est revenu sur cette période difficile, en assumant les conséquences de son acte.

La disqualification de Novak Djokovic lors du quatrième tour de l’US Open pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne a largement fait réagir les acteurs majeurs du monde du tennis. Tantôt critiqué, par Nick Kyrgios par exemple, tantôt soutenu, par Boris Becker ou Alexander Zverev, entre autres, le numéro 1 mondial a particulièrement surpris, alors qu’il avait une occasion en or de revenir à un Grand Chelem de Rafael Nadal, qui n’avait pas pris part au tournoi. De retour à la compétition au Masters de Rome, où il pourrait retrouver Rafael Nadal en finale, Novak Djokovic est revenu sur cette disqualification.

« C'était très gênant et décevant pour moi »