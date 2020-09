Tennis

Tennis - ATP : Novak Djokovic raconte son retour à la compétition

Publié le 17 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Novak Djokovic est revenu sur ce qu’il a vécu depuis sa disqualification à l’US Open, avouant notamment qu’il avait eu une période difficile, mais qu’il avait hâte de revenir à la compétition.

Alors qu’il était le grand favori d’un US Open privé de nombreuses stars comme Rafael Nadal et Roger Fededer, Novak Djokovic a surpris en étant disqualifié en raison d’un geste d’humeur et d’une balle envoyée sur une juge de ligne lors du quatrième tour face à Pablo Carreno-Busta. Près de deux semaines après cette disqualification au quatrième tour de l’US Open, Novak Djokovic était de retour sur les courts ce mercredi pour le compte du deuxième tour du Masters de Rome, où il s’est imposé face à Salvatore Caruso. Après le match, le numéro 1 mondial est revenu sur ces dernières semaines difficiles.

« J’ai eu mentalement des hauts et des bas pendant cinq jours »