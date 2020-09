Tennis

Tennis : Les vérités de Rafael Nadal après son grand retour !

Publié le 16 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de son compatriote Pablo Carreno-Busta ce mercredi, Rafael Nadal était satisfait de non niveau de jeu. L’Espagnol qui faisait sans grand retour a également évoqué l’absence de supporters à Rome.

La dernière apparition de Rafael Nadal lors d'un tournoi ATP remontait au 29 février dernier. Ce jour-là, l’Espagnol avait enrichi un peu plus son palmarès en remportant le tournoi d’Acapulco. Mais ensuite, la crise sanitaire a fait son apparition et a bousculé le calendrier ATP, mais aussi les plans de Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial n’a pas souhaité faire le voyage jusqu’aux Etats-Unis pour disputer l’US Open. Rafael Nadal a préféré rester en Europe afin de préparer la saison sur terre battue et notamment ce tournoi de Rome qui a débuté ce lundi. Opposé à Pablo Carreno-Busta au deuxième tour, le joueur de 34 ans s’est montré impérial et a étouffé son compatriote pourtant demi-finaliste à l’US Open (victoire 6/1 6/1). Après le match, El Matador ne cachait pas sa satisfaction.

« J'ai sorti un match très sérieux, très solide »