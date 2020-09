Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga annonce la fin de sa saison !

Publié le 16 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Désormais 52e mondial, Jo-Wilfried Tsonga est toujours miné par les blessures. Alors que ses douleurs persistent, le Français a déclaré forfait pour Roland-Garros et se concentre déjà sur 2021.

L'année 2020 est à oublier pour Jo-Wilfried Tsonga. Alors qu'il n'a plus joué depuis l'Open d'Australie en début de saison, le Français ne retournera pas sur un court d'ici la fin de l'année. Une saison presque blanche après une défaite d'entrée à Doha contre Krajinovic et en Australie contre Popyrin. Le 52e mondial terminera donc sa saison sans victoire. Surtout, le double demi-finaliste Porte d'Auteuil manquera Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière après 2008 et 2018.

« J'ai toujours le moral pour revenir en 2021 »