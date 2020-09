Tennis

Tennis - ATP : Gaël Monfils revient sur la disqualification de Djokovic !

Publié le 15 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Absent à l’US Open, Gaël Monfils est revenu sur la disqualification de Novak Djokovic au quatrième tour de l’US Open le 6 septembre dernier.

Cette édition 2020 de l’US Open est probablement l’une de celles qui restera le plus dans les mémoires. Que ce soit pour les conditions particulières dans lesquels le tournoi avait lieu, pour l’absence de certaines stars comme Rafael Nadal et Roger Federer, mais également et surtout pour la disqualification inattendue de Novak Djokovic lors du 4e tour après avoir involontairement envoyé une balle sur une juge de ligne. Cette disqualification en a surpris plus d’un. Tantôt critiqué, tantôt soutenu, Novak Djokovic vit ainsi une année difficile, alors qu’il était déjà quelque peu sous le feu des critiques suite à la polémique de l’Adria Tour. Interrogé sur cette nouvelle polémique, Gaël Monfils a préféré rester prudent.

« Il est très difficile de débattre en voyant les images »