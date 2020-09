Tennis

Tennis : L’immense joie de Thiem après sa victoire à l’US Open !

Publié le 14 septembre 2020 à 9h35 par T.M.

Ça y est, Dominic Thiem tient enfin son premier tournoi du Grand Chelem. L’Autrichien s’est imposé à l’US Open au terme d’un immense combat contre Alexander Zverev. Forcément, après la rencontre, la joie n’était que plus grande.

Avec la disqualification de Novak Djokovic, Dominic Thiem était plus que jamais le grand favori de cet US Open. L’Autrichien avait la voie libre pour enfin remporter son premier tournoi du Grand Chelem, mais que cela aura été compliqué. Opposé en finale à Alexander Zverev, le numéro 3 mondial a d’ailleurs connu un début de match très difficile, étant même mené 2 sets à 0. Forcément, on voyait l’Allemand filer vers la victoire finale, mais Thiem a réussi à se ressaisir pour remporter les 3 derniers sets, dont le 5ème au tie break. La tête de série numéro 2 de cet US Open peut donc être soulagée en soulevant enfin son premier titre du Grand Chelem.

« J’ai accompli l’objectif d’une vie »