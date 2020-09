Tennis

Tennis : Monfils dans l’inconnu avant d’aborder Roland-Garros

Publié le 13 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Forfait pour l’US Open, Gaël Monfils s’apprête à reprendre le chemin de la compétition à Rome. Par la suite, le Français s’envolera pour Paris pour disputer Roland-Garros. Le joueur s’est prononcé sur ce rendez-vous.

Son dernier match sur le circuit ATP remonte au 28 février dernier. Ce jour-là, Gaël Monfils était battu en demi-finale du tournoi de Dubaï face à Novak Djokovic. Par la suite, le Français devait enchaîner, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Après près de sept mois sans compétition, Monfils s’apprête à reprendre le chemin des courts. Forfait pour l’US Open, le numéro 9 mondial est aligné à Rome où il affrontera le vainqueur du match opposant Alex De Minaur à un joueur qualifié. Ensuite, Gaël Monfils disputera Roland-Garros qui se déroulera cette année dans des conditions particulières.

« Le principal reste le jeu et la performance. C’est sur ça que je me concentre »