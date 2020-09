Tennis

Tennis - US Open : Thiem affiche ses ambitions de Grand Chelem !

Publié le 12 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur en trois sets de Daniil Medvedev, Dominic Thiem se qualifie en finale de l'US Open. La quatrième finale de Grand Chelem pour l'Autrichien qui ne pense qu'au sacre.

Barré par le Big 3 jusque-là, Dominic Thiem est en mesure de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Implacable sur cet US Open, le numéro 3 mondial a fait craquer Daniil Medvedev, finaliste l'an dernier, en trois sets (6-2 7-6 7-6). Pour rejoindre la finale, l'Autrichien n'a concédé qu'une seule manche, au troisième tour contre l'ancien champion Marin Cilic. Après deux finales perdues à Roland Garros contre Rafael Nadal, Thiem enchaîne. En début de saison, Dominator a échoué en finale de l'Open d'Australie, au terme d'un grand combat de quatre heures contre Djokovic. Et pour ce deuxième Grand Chelem de la saison, l'Autrichien est de nouveau en finale.

« Ma chance, c'est maintenant »