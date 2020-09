Tennis

Tennis - US Open : Dominic Thiem évoque le choc contre Medvedev !

Publié le 10 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Finaliste du premier Grand Chelem de l'année en Australie, Dominc Thiem continue sur sa belle lancée. Tombeur de De Minaur en trois sets, l'Autrichien est qualifié en demi-finale, où il affrontera Medvedev.

Ce sont les deux grands favoris de cet US Open depuis la disqualification de Novak Djokovic. Le match tant attendu aura bien lieu : Dominic Thiem fera face à Daniil Medvedev en demi-finale. Trois finales de Grand Chelem pour l'Autrichien, une pour le Russe et zéro dans l'autre demie, ce match est souvent perçu comme une finale avant l'heure. Surtout, c'est une occasion unique pour la jeune garde de décrocher un premier Grand Chelem, des tournois privatisés par le Big 3 depuis 2017. Le dernier à avoir échappé à Djokovic, Nadal et Federer ? C'était déjà à New York, avec la victoire de Stan Wawrinka en 2016.

« Ce sera une super demie »