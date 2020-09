Tennis

Tennis : Exclu de l’US Open, Novak Djokovic fait son mea culpa !

Publié le 7 septembre 2020 à 9h35 par T.M.

Après avoir été disqualifié de l’US Open ce dimanche, Novak Djokovic a tenu à présenter ses excuses.

Coup de tonnerre à New York ! Numéro 1 mondial et grand favori de l’US Open en l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic a vu son parcours être stoppé en huitièmes de finale. Opposé à Pablo Carreno Busta, le Serbe n’a pas perdu, mais a été disqualifié. En effet, sans faire exprès, Djokovic a tiré sur une arbitre de ligne. Le règlement a alors été appliqué à la lettre et le numéro 1 mondial a ainsi été exclu du tournoi du Grand Chelem. Forcément, cela n’est pas passé inaperçu et alors que le principal intéressé a évité la presse suite à cet événement, il a souhaité faire son mea culpa à travers un message sur son compte Instagram .

« Je suis vraiment désolé »