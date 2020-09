Tennis

Tennis - US Open : Alexander Zverev affiche ses grandes ambitions !

La disqualification de Novak Djokovic a relancé les débats dans cet US Open. Le tournoi sacrera un nouveau vainqueur en Grand Chelem. Alexander Zverev, qualifié en demi-finale, entend bien saisir sa chance.

Au terme de l'US Open, le circuit ATP comptera un nouveau vainqueur en Grand Chelem. Alors que Federer et Nadal ne sont pas venus à New York, Cilic et Murray ne luttaient pas pour la gagne, il ne restait que Novak Djokovic. Mais en tirant involontairement une balle sur une juge de ligne, le numéro 1 mondial a quitté le tournoi, disqualifié. Aucun trentenaire en quart. Seuls Medvedev et Thiem (trois fois) connaissent la saveur d'une finale de Grand Chelem. Ce tournoi représente donc une énorme occasion pour les joueurs encore en lice.

« Tout le monde a sa chance »