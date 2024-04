Mercato : L’OM a choisi son entraîneur, il lâche sa réponse

Hugo Chirossel

À la recherche d’un nouvel entraîneur qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset à partir de la saison prochaine, l’OM a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, bientôt libre de tout contrat. Alors que le LOSC s’est imposé sur la pelouse de Metz ce dimanche (1-2), le technicien portugais a assuré que les rumeurs sur son avenir ne le perturbent pas.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour devenir son prochain entraîneur. Jean-Louis Gasset s’en ira à la fin de la saison et pour lui succéder, l’option numéro un des dirigeants marseillais est le technicien portugais de 51 ans, qui arrive au terme de son contrat avec le LOSC. Après la victoire des Dogues ce dimanche à Metz (1-2), Paulo Fonseca a de nouveau évoqué les rumeurs à propos de son avenir et notamment celles l’envoyant à l’OM.

« Je suis totalement concentré ici »

Au micro de Prime Vidéo , l’entraîneur du LOSC a assuré qu’il n’était pas perturbé par tout ce qui pouvait se dire sur son avenir. « Je suis totalement concentré sur ces quatre derniers matchs, maintenant trois. Comme je dis tout le temps, le plus important maintenant c’est l’équipe, les joueurs, et ce que nous pouvons faire jusqu’à la fin de la saison. C’est le plus important, je suis totalement concentré ici », a déclaré Paulo Fonseca.

« Je n’ai pas encore décidé »