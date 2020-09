Tennis

Tennis - US Open : Zverev se prépare à une finale difficile !

Publié le 12 septembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Au terme d'un match compliqué, Alexander Zverev est venu à bout de Pablo Carreno Busta en cinq manches. Qualifié en finale, l'Allemand s'attend à un match aussi difficile contre Dominic Thiem.

Alexander Zverev n'avait pas encore disputé cinq manches dans cet US Open. Après quatre matches en quatre sets pour rejoindre les demi-finales, l'Allemand a livré une nouvelle bataille contre Pablo Carreno Busta (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3). Mené deux sets à rien, le numéro 7 mondial a puisé dans ses ressources pour remonter et se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem en 18 participations. « Je pense que beaucoup auraient lâché. Je me suis dit que c'est une demie de Grand Chelem, il n'y a plus de match facile » , a expliqué Zverev après son match dans des propos relayés par l'ATP.

Une revanche à prendre