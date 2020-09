Tennis

Tennis - US Open : Daniil Medvedev garde du positif après son élimination !

Publié le 12 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Finaliste l'an dernier, Daniil Medvedev a fait un tour de moins sur cet US Open. Éliminé en trois sets par le rouleau-compresseur Dominic Thiem, le Russe se satisfait de sa demi-finale.

Daniil Medvedev est tombé contre plus fort que lui. Opposé à Dominic Thiem en demi-finale de cet US Open, le Russe a subi le rythme de son adversaire. L'ancien finaliste a pourtant tout donné, mais avec ses 44 fautes directes la marche était trop haute. Alors que dans l'autre moitié de tableau, Djokovic a été disqualifié, ce tournoi représentait une grande chance de remporter un Grand Chelem pour Daniil Medvedev. D'autant qu'avec son magnifique combat contre Nadal l'an dernier, le numéro 5 mondial a le niveau et le talent pour y parvenir.

« C'est une belle expérience et un beau résultat »