Tennis

Tennis - US Open : Azarenka annonce la couleur pour la finale !

Publié le 11 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Victorieuse de Serena Williams en 3 sets, Victoria Azarenka ira défier en finale Naomi Osaka. Pour sa première finale de l’US Open depuis 7 ans, la Biélorusse s’attend à une finale relevée.

Victoria Azarenka est revenue de loin pour se défaire de Serena Williams ! Après avoir lourdement concédé la première manche, la Biélorusse a renversé la vapeur pour s’imposer en 3 sets face à l’Américaine (1-6 ; 6-3 ; 6-3). Elle retrouvera donc en finale Naomi Osaka, également victorieuse en 3 sets face à une autre américaine, Jennyfer Brady (7-6 ; 3-6 ; 6-3). Une affiche qui aurait dû être un remake de la finale du Master 1000 de Cincinnati, si la Japonaise n’avait pas déclaré forfait avant la rencontre.

Deux candidates pour un 3e Grand Chelem