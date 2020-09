Tennis

Tennis : US Open, exclusion... Ce terrible constat sur Novak Djokovic

Publié le 9 septembre 2020 à 21h35 par A.D.

Par inadvertance, Novak Djokovic a heurté une juge de ligne avec une balle, ce qui lui a valu une exclusion à l'US Open. Daniela Hantuchova, jeune retraitée et amie proche de Jelena Djokovic, a décortiqué le mauvais geste de l'ogre serbe.

Frustré lors de son dernier match de l'US Open, Novak Djokovic s'est laissé aller à un geste d'humeur qui lui a été fatal. Alors qu'il a tapé une balle vers le fond du court, le numéro un mondial a heurté une juge de ligne. Conformément au règlement, le superviseur l'a exclu de l'US Open dans la foulée. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Daniela Hantuchova a réagi à la disqualification de Novak Djokovic. Selon l'ami proche de Jelena Djokovic, l'ogre serbe est son pire ennemi et éprouve les pires difficultés à canaliser sa nervosité.

«La seule chose qui se dressait entre lui et sa 18e victoire en Grand Chelem était lui-même»